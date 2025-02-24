Вышла демоверсия экшена Game of Thrones: Kingsroad

Студия Netmarble выпустила демоверсию Game of Thrones: Kingsroad — ролевого экшена по «Игре престолов». Пробную версию RPG можно оценить в Steam до 4 марта в рамках будущего ивента Steam Next Fest. Пользователям доступен небольшой внутриигровой регион и базовые механики экшена.

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Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netmarble.

Game of Thrones: Kingsroad — новый проект по вселенной «Игры престолов» от HBO. Ролевая игра создаётся для ПК, консолей и мобильных устройств как для одиночного, так и кооперативного прохождения. События игры развернутся параллельно сюжету сериала, а среди главных героев будет Джон Сноу и другие персонажи саги.

У Game of Thrones: Kingsroad пока нет точной даты выхода.