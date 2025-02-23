Исследование выявило пользу игры Counter-Strike для мозга

Университет Шеффилда (Великобритания) опубликовал результаты исследования, которые демонстрируют, что популярная игра Counter-Strike может положительно влиять на когнитивные способности человека. Согласно данным, опубликованным университетом, шутер от первого лица, который появился 25 лет назад, способствует улучшению скорости принятия решений и быстроты реакции у опытных игроков. Сообщение об этом появилось на официальном сайте вуза.

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Ученые из Школы психологии Университета Шеффилда установили, что ветераны Counter-Strike не только быстрее принимают решения, но и оперативнее выбирают верную линию поведения. Это исследование стало первым в своем роде, которое рассматривает влияние видеоигр на когнитивные функции игроков различного уровня подготовки. В партнёрстве с киберспортивной организацией Endpoint учёные смогли изучить воздействие игр на высококвалифицированных геймеров.

Сравнение результатов показало, что профессиональные и полупрофессиональные игроки превосходят новичков в скорости принятия простых решений в среднем на 88,94 миллисекунды. Компьютерное моделирование позволило установить, что это преимущество обусловлено более быстрой обработкой стимулов и исполнением ответных действий. В более сложных задачах, требующих принятия решений, эксперты также продемонстрировали более быстрое накопление информации, что указывает на их преимущество в динамичных условиях, где скорость принятия решений играет ключевую роль.

Исследователи видят потенциал применения полученных данных за пределами игровой индустрии. Они полагают, что результаты могут быть использованы при разработке программ обучения и тренировок для специалистов, работающих в стрессовых условиях, где важны быстрота и точность принятия решений. В качестве примеров таких профессий приводятся врачи, медсёстры, авиадиспетчеры и финансовые трейдеры.

Профессор когнитивной психологии Университета Шеффилда Клаудиа фон Бастиан отметила, что Counter-Strike идеально подходит для изучения влияния игр на когнитивные способности. По ее мнению, динамичный игровой процесс, требующий от двух команд конкуренции, навигации по карте и командной коммуникации, задействует множество когнитивных процессов. Игрокам необходимо быстро анализировать ситуацию, удерживать в уме множество факторов и принимать решения о приоритетах для достижения успеха в игре.

Профессор фон Бастиан считает, что видеоигры могут предоставить безопасную среду для изучения и развития когнитивных способностей в условиях высокого давления. Изучая когнитивные процессы таким образом, можно разработать новые методы поддержки и развития когнитивных навыков у людей, работающих в сферах, где требуется быстрое и точное принятие решений в условиях стресса.

В настоящее время учёные из Шеффилда расширяют свои исследования, сотрудничая с Университетом Женевы для изучения влияния другой киберспортивной игры — League of Legends — на психологию игроков.

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