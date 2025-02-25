Что известно о Resident Evil 9: дата выхода и разработка

Первая игра хоррор-серии Resident Evil («Обитель зла») вышла еще в 1996 году, с тех пор франшиза завоевала любовь поклонников по всему миру. Сейчас вселенная «Обители зла» включает в себя фильмы, сериалы и книги, и, конечно, еще больше игр (в том числе ремейков). С 2021 года фанаты с нетерпением ждут премьеру новой части — Resident Evil 9. «Лента.ру» рассказывает, что известно об игре на данный момент.

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Resident Evil 9: дата выхода игры

Разработчики франшизы (корпорация Capcom) официально подтвердили, что работают над игрой Resident Evil 9 летом 2024 года.

«Мы создаем новую Resident Evil. Было очень трудно понять, что делать после 7-й части. Но я нашел решение, и, честно говоря, оно кажется основательным. Я пока не могу поделиться подробностями, но надеюсь, что вы с нетерпением ждете того дня, когда я смогу рассказать вам все», — отметил режиссер Resident Evil 7 Коси Наканиси (Kōshi Nakanishi) во время презентации Capcom Next Summer 2024.

Он не уточнил, когда выйдет Resident Evil 9 — официального анонса игры пока не было. Однако в сети есть множество предположений на этот счет.

Фанаты франшизы считают, что игра выйдет в 2025 году, опираясь на даты выхода прошлых частей. Так, между Resident Evil 7 и Resident Evil 8 прошло четыре года, последняя вышла в 2021-м.

По информации инсайдера DuskGolem, продолжение франшизы увидит свет только в 2026 году. Он предположил, что ее выпустят к 30-летию первой игры. Инсайдер также отметил, что разработчики трудятся над ремейком Resident Evil 0 — приквела серии, который появился в 2002 году. Кроме того, Capcom планирует выпустить еще один фильм по вселенной Resident Evil к юбилейной дате.

Точной даты выхода Resident Evil 9 пока нет

Resident Evil 9: производство

Известно, что новая часть создается на специально созданном для Resident Evil движке под названием RE Engine. Именно на нем строились все последние игры франшизы (начиная с седьмой части), а также ряд других проектов разработчика — например, Monster Hunter Wilds. От первого или от третьего лица можно будет играть за персонажей — пока неизвестно.

Вселенная Resident Evil

В 1960-х годах три ученых-вирусолога выделили из растения необычный вирус, который назвали «Прародитель». Спустя несколько лет они основали компанию Umbrella Pharmaceuticals, которая занималась разработкой биологического оружия.

В конце 1980-х — начале 1990-х ученые создали «Т-вирус», который мог превращать людей в зомби. А также «G-вирус», способный восстанавливать мертвые клетки и воскрешать носителей, но с побочными эффектами — зараженные люди теряли ум и память, а их поведение основывалось исключительно на инстинктах, в первую очередь самосохранения.

События первых нескольких частей разворачиваются в вымышленном городе Раккун-Сити, который к 1993 году находится под влиянием корпорации Umbrella: прямо под городом расположены ее огромные подземные лаборатории, а особое подразделение спецназа S.T.A.R.S. («Специальная тактическая и спасательная служба») возглавил один из ученых компании, Альберт Вескер.

Сюжет основных игр серии

Resident Evil (1996) рассказывает об агентах S.T.A.R.S. Джилл Валентайн и Крисе Редфилде, которые расследуют серию убийств на окраине города. Они попадают в особняк и узнают, что под ним расположена база компании Umbrella, которая планирует создать биологическое оружие. Героям предстоит обследовать здание и противостоять Альберту Вескеру, который предал команду и планирует похитить Т-вирус.

События Resident Evil 2 (1998) разворачиваются через несколько месяцев после финала оригинала. От крыс Т-вирусом заражаются жители Раккун-Сити, один за другим превращаясь в зомби. Главные герои — полицейский Леон Кеннеди, который первый день служит в участке, и сестра Криса Редфилда Клэр. Помогая друг другу, они должны победить мутировавшего создателя вируса и сбежать из города, не заразившись.

В Resident Evil 3: Nemesis (1999) события разворачиваются в двух временах — до и после того, что происходит во второй части. В роли главной героини вновь Джилл Валентайн, которая пытается покинуть город и спастись от Немезиса — огромного монстра-мутанта, который появился в результате действия очередного биологического оружия компании Umbrella. В конце игры Раккун-Сити уничтожают ядерным ударом, чтобы скрыть следы деятельности корпорации и избавиться от свидетелей.

Resident Evil Code (2000) возвращается к истории Клэр и Криса Редфилд через три месяца после успешного побега из города (то есть после финала второй игры). Клэр оказывается в руках сотрудников корпорации после неудачной попытки проникновения в парижский центр Umbrella. Сбежав, она отправляется на поиски брата.

Resident Evil Zero (2002) рассказывает о событиях до первой игры, знакомит геймеров с корпорацией и вирусами, которые она разрабатывает. Согласно сюжету, монстры обращают в зомби всех пассажиров поезда, который принадлежит Umbrella. Чтобы разобраться в ситуации, на место прибывают члены S.T.A.R.S., в том числе Ребекка Чемберс, которая оказывается отрезана от остального отряда. Выжить ей помогает обвиненный в десятках убийств беглец Билли Коэн.

Resident Evil 4 (2005) главный герой — Леон Кеннеди, сотрудник Секретной Службы США, который должен спасти захваченную дочь президента. События разворачиваются в Испании, а вместо созданных Т-вирусом монстров персонажу предстоит сразиться с жителями деревни, которые заражены паразитом Лас-Плагас (он делает хозяина сильнее и менее чувствительным к боли, со временем стирая его разум и превращая в своего раба).

Resident Evil 5 (2009) рассказывает о событиях, которые происходят через пять лет после четвертой части. Паразит Лас-Плагас захватывает Африку, и Крис Редфилд вместе с Шевой Аломар должны найти источник заражения.

Resident Evil 6 (2013) рассказывает о нескольких героях, в том числе о Леоне Кеннеди и Крисе Редфилде. Они стали частью ситуации с биологическим оружием, в результате которой в зомби превратился президент США. Геймеры впервые знакомятся с С-вирусом, который может вызывать страх населения: главные герои стремятся не дать ему распространиться.

В Resident Evil 7: Biohazard (2017) События разворачиваются через 10 лет после финала шестой игры. Появляется новый персонаж — Итан Уинтерс. Он отправляется в Луизиану, чтобы найти пропавшую жену Мию. Вскоре Итан узнает, что его жена оказалась под контролем Эвелины — девочки, которая выглядит как старуха из-за вируса. Также она контролирует Бейкеров — семью, которую Итан встречает в Луизиане. Интересно, что Мия работала в компании, которая несет ответственность за рождение Эвелины в результате эксперимента. В конце игры на помощь Итану приходит Крис Редфилд.

Resident Evil Village (2021) — прямое продолжение седьмой игры. С помощью Криса Мия и Итан обосновались в Европе, у них появилась дочь. Но в один из дней Крис ворвался к ним в дом, расстрелял Мию и забрал Итана с дочерью. Оказалось, что под видом жены с ними жила Миранда — ученая, которая родилась еще в 19 веке и живет до сих пор благодаря грибковому суперорганизму мегамицеллий. Она потеряла 10-летнюю дочь из-за испанского гриппа и начала проводить эксперименты (смертельные для большинства участников) в попытках ее воскресить. Компания, к которой работала Мия, помогала ей в этом — именно так появилась Эвелина.

В восьмой части появляется Леди Димитреску — героиня множества мемов и косплеев

Сюжет Resident Evil 9

Разработчики пока не делятся подробностями о Resident Evil 9: трейлеров, постеров или другой информации, которая могла бы пролить свет на сюжет и персонажей, не было. При этом Коси Наканиси пообещал, что новая игра должна «напугать до чертиков».

Но основная масса информации о продолжении — слухи, домыслы или инсайдерские сведения без официальных подтверждений. Так, о возможном сюжете Resident Evil 9 рассказал YouTube-канал Biohazard Declassified со ссылкой на тестировщика, который якобы проходил раннюю версию игры в сентябре и апреле 2024 года. По его словам, события новой части происходят спустя четыре года после Resident Evil Village (2021), а главными героями станут Леон Кеннеди и Джилл Валентайн. Им предстоит заразиться вирусом, который вызывает галлюцинации.

События якобы разворачиваются на острове, где находится лаборатория Эвелин. Будет новый злодей — по данным источника, герои бросят вызов Мистеру Саймону, о котором пока ничего неизвестно.

При этом Dusk Golem сообщил иную информацию о будущей игре. По данным инсайдера, Джилл в продолжении не появится, а события будут развиваться в Юго-Восточной Азии. Кто будет главным героем он не уточнил, но подчеркнул, что Итан Уинтерс уже не вернется — его историю завершили.

Возможно, что главной героиней станет дочь Итана Роза, которую удалось спасти в прошлой части. Она уже появлялась в одном из дополнений — повзрослевшая Роза смогла связаться с ушедшим из жизни отцом. За ней продолжает наблюдать Крис Редфилд, так как девушка наделена особыми способностями. Также фанаты предполагают, что основным персонажем вновь может стать сам Крис.