Российская тактика «Спарта 2035» вышла в VK Play

Разработчики из российской студии Lipsar объявили о выходе в раннем доступе тактической игры «Спарта 2035». Купить новинку можно на официальном сайте и в VK Play.

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Со временем тактика должна появиться и в Steam , но пока этого еще не произошло.

«Спарта 2035» – пошаговая тактика в духе старого доброго боевика. Управляйте отрядом наемников, выполняйте миссии и освободите Африку от террористов. Из описания игры

В «Спарта 2035» вам предстоит собрать собственный отряд элитных наемников и отправиться на войну с плохими парнями в Африке. У игры есть бесплатная демоверсия, скачать которую можно в Steam, VK Play или на официальном сайте разработчиков.

«Спарта 2035» покинет ранний доступ до конца 2025 года.