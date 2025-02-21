Стала известна судьба Steam в России

Роскомнадзор не планирует ограничивать работу сервиса Steam в России. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на ведомство.

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В Роскомнадзоре отметили, что Steam выполнил требования и удалил со страницы игры Desert Stalker запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В связи с этим какие-либо ограничения к Steam вводить на территории России не планируется.

В октябре в Роскомнадзоре также сообщили, что с платформы были удалены 11 страниц с противоправным контентом в течение недели, а всего представители платформы согласились удалить 260 материалов с запрещенной информацией.

В начале 2025 года эксперты заявили, что в России могут заблокировать Steam, если разработчики не добавят на платформу возможность авторизации по номеру телефона, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему. Это предусматривает законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр». Однако в Госдуме считают, что пользователям Steam не стоит беспокоиться, так как сервис активно идет навстречу требованиям российских законов.