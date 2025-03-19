Что мы знаем о Dune: Awakening: ММО по «Дюне» от авторов Conan Exiles

Поклонникам «Дюны» приготовиться: до выхода Dune: Awakening осталось всего ничего. Funcom анонсировала survival-MMO во вселенной Фрэнка Герберта еще в 2022 году, и теперь игра наконец получила точную дату релиза. Портал PC Gamer рассказал все, что известно о Dune: Awakening на данный момент.

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Дата релиза игры

Dune: Awakening выйдет 20 мая 2025 года. До официального анонса Funcom говорила о релизе «где-то в начале 2025» — технически конец мая попадает в это окно. Просто потому, что май — это не «конец 2025».

Сюжет Dune: Awakening

Dune: Awakening разворачивается в альтернативном таймлайне, который отличается от книг и фильмов по франшизе: в мире игры Пол Атрейдес никогда не рождался. Его мать Джессика родила дочь, что привело к совсем другому развитию событий. Герцог Лето не был предан и по-прежнему жив, дом Атрейдес выдержал атаку Харконненов, а Император продолжает отправлять сардукаров на Арракис, чтобы защитить добычу Пряности. Тем временем, Фремены полностью исчезли с радаров, и это не просто сюжетный элемент — на релизе их в игре не будет.

Персонаж игрока же — узник Бене Гессерит, тайно отправленный на Аракис в качестве агента, который должен найти Фременов и «пробудить Спящего». Кто именно будет Спящим — неизвестно, ведь Пола в этой вселенной не существует.

Песчаные черви

Funcom уже продемонстрировала геймплейные ролики Dune: Awakening, которые показали различные элементы игры — от строительства базы до сбора ресурсов и, конечно же, знаменитых песчаных червей. Они будут серьезной угрозой для всех игроков в пустыне при сборе Пряности, т.к. любые движения на поверхности могут привлечь их внимание. Игроки смогут отправлять свои харвестеры к местам выброса Пряности, а черви выполняют роль своего рода таймера. Рано или поздно они придут на звуки битвы на поверхности и проглотят всех, кто не успеет сбежать.

Что еще известно о механиках

Если делать выводы по трейлерам и словам разработчиков, строительство базы будет не таким простым мероприятием, как можно подумать. Найти подходящее место для форта недостаточно — игрокам придется также платить налоги Императору (Пряностью, разумеется).

В Dune: Awakening будет PvP, но беспокоиться о том, что кто-то может напасть на базу, не нужно. Funcom хочет «оттянуть игроков от соперничества за базы» и мотивировать их сражаться в пустыне за Пряность. По мере прогресса игрокам откроется возможность проводить рейды на чужие базы, но, по словам креативного директора проекта, это опциональная механика — никто не заставляет игроков включать ее.

Что касается Пряности, она не только станет основным драйвером экономики Арракиса, но и позволит «немного заглядывать в будущее». К сожалению, пока разработчики не рассказывают об этой способности в деталях, зато журналисты уже видели другие навыки в действии. Так, игроки смогут вручную управлять маленькими дронами-охотниками — такими же, какие были в фильмах.