В Steam вышел бесплатный ремейк «Черного ястреба»

Создатели шутера Delta Force выпустили в Steam кооперативную кампанию Black Hawk Down — ремейк фильма «Черный ястреб» о битве 1993 года в Могадишо. Добавить ее в свою библиотеку бесплатно можно по ссылке.

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Проект, занимающий на диске 35 ГБ, включает 7 глав с ошеломительными визуальными эффектами и хардкорным геймплеем. Даже сами разработчики рекомендуют играть в Black Hawk Down с друзьями, так как пройти кампанию в одиночку невероятно сложно.

Шутер получил неоднозначные отзывы в Steam. Игроки хвалят атмосферу, но жалуются на ужасную оптимизацию, постоянную нехватку патронов и отсутствие сохранений. Из имеющихся на момент публикации 280 обзоров лишь 46% положительные.