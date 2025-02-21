На ПК бесплатно раздают Wolfenstein: Youngblood и еще 4 игры
Любители халявных игр на ПК ликуют, ведь в Prime Gaming появилась возможность бесплатно забрать ключи для шутера Wolfenstein: Youngblood и еще четырех игр. Акция доступна в течение ограниченного времени.
Игры, которые участвуют в свежей раздаче:
- Wolfenstein: Youngblood (ключ для Microsoft Store) — до 20 марта 2025 года;
- El Hijo — A Wild West Tale (ключ для EGS) — до 26 марта 2025 года; Colt Canyon (ключ для GOG) — до 26 марта 2025 года;
- Republic of Jungle (ключ для EGS) — до 26 марта 2025 года;
- Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition (ключ для Legacy Games) — до 26 марта 2025 года.
Чтобы забрать игры бесплатно, нужно оформить пробную месячную подписку на Prime Gaming , а затем сразу отвязать свою карту от сервиса.
Напомним, что в Among Us 3D можно будет сыграть бесплатно на следующей неделе.