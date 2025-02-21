EGS отдает World War Z Aftermath и Garden Story

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стали доступны сразу две игры: World War Z: Aftermath и Garden Story.

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World War Z: Aftermath представляет собой кооперативный шутер для команды до четырех игроков, где нужно противостоять огромным ордам зомби, выполняя различные задания. Обновление Aftermath, основанное на оригинальной игре World War Z, включает новые кампании в Ватикане и России, расширенную систему классов, режим от первого лица, улучшенный ближний бой и другое.

Garden Story — это инди-игра, в которой Конкорд защищает деревню Гроув от надвигающейся угрозы, а также заботится о жителях, ремонтируя здания и удовлетворяя их потребности.

Пользователи с российскими аккаунтами в Epic Games Store могут бесплатно добавить в свою библиотеку World War Z: Aftermath и Garden Story. Раздача продлится до 27 февраля, 19:00 по московскому времени. Если пользователь успеет забрать игру до указанного времени, он сможет загрузить и играть в нее в любое удобное время.

Ранее сообщалось, что продолжение российской игры «Смута» выйдет уже в этом году.