Продолжение «Смуты» выйдет в этом году

Компания «Сайберия Нова» приступила к созданию дополнения для игры «Смута» под названием «Земский собор», которое выйдет в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали разработчики.

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Главный герой «Земского собора» — казак Кирша, друг и соратник Юрия Милославского, главного персонажа в основной истории «Смуты». Дополнение погрузит игроков в исторические события конца Смутного времени. Сюжет начинается с завершения основной линии «Смуты» и охватывает период Земского собора, где Кирша окажется втянут в политические интриги, а также в яркую любовную историю.

Дополнение рассчитано на 5–7 часов прохождения и отличается акцентом на геймплей, выполненный в жанре шпионского экшн-детектива. Продолжение включает новые игровые механики, анимации движений, атаки и защиты в бою.

События «Земского собора» будут разворачиваться в Москве и других локациях, включая исторический облик части Белого города, воссозданный на основе «Сигизмундова плана» 1610 года. Основные действия происходят зимой, что внесло изменения в дизайн локаций. Сюжет включает 30 квестов, большинство из которых сюжетные, а некоторые будут представлены в жанре мистического реализма.

Дополнение разрабатывается с лета 2024 года при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и станет доступно уже в этом году. Точные сроки релиза пока не раскрываются.

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