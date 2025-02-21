Названа дата выхода Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D

AMD официально объявила дату выхода процессоров Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D с 3D V-Cache — они поступят в продажу 12 марта.

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Обе модели построены на архитектуре Zen 5 и обещают стать лучшими решениями AMD для геймеров. Ryzen 9 9950X3D оснащен 16 ядрами, а Ryzen 9 9900X3D — 12 ядрами, оба процессора используют 3D V-Cache для увеличенной игровой производительности.

Ранее процессоры появились в базе данных Geekbench, где показали впечатляющие результаты.

Однако некоторые тесты указывают, что в многопоточных задачах новинки могут быть чуть медленнее, чем ожидалось, особенно 9950X3D.

Несмотря на это, AMD уверена в успехе 3D-версий чипов и, по слухам, может выпустить их одновременно с новой линейкой видеокарт Radeon RX 9000.