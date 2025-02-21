«Производительность как у RTX 4080»: RTX 5070 Ti набрала 86 баллов из 100 по версии PC Gamer
Портал PC Gamer опубликовал обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X, оценив её производительность на уровне RTX 4080 и присвоив 86 баллов из 100 при цене в $749.
Однако журналисты предупредили, что найти карту по заявленной цене будет непросто — большинство моделей предлагаются ближе к $1000.
По итогам тестов в разрешении 4K с разгоном и без, RTX 5070 Ti показала конкурентоспособные результаты в играх Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Metro Exodus Enhanced Edition, The Talos Principle и Warhammer 3: Total War.
Средняя производительность оказалась на уровне RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, что делает её весьма выгодным предложением для тех, кто сможет купить по рекомендованной цене.
Для тестирования использовали ПК с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, материнской платой GIGABYTE X870E AORUS MASTER, 32 ГБ оперативной памяти G.Skill DDR5-6000 и блоком питания Seasonic Prime TX на 1600 Вт. Система охлаждения — Corsair H170i Elite Capellix.
Однако главная проблема в том, что заявленная NVIDIA цена в $749 оказалась недоступной для большинства покупателей.
В первые дни после выхода карты продаются по завышенным ценам, а некоторые ритейлеры сразу выставили модели по $900 и выше.
PC Gamer отметил, что при стоимости $900 или выше итоговый рейтинг карты следует снизить на 20 баллов.