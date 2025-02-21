Популярный эмулятор PlayStation 3 для Android исчез

aPS3e, который недавно привлек к себе внимание тем, что принес эмуляцию PlayStation 3 на Android, исчез с GitHub. Его разработчик, известный как Aenu, также исчез, вероятно, из-за проблем с авторскими правами.

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Эмулятор подозревался в использовании кода из RPCS3, эмулятора PS3 с открытым исходным кодом для ПК, но был закрыт в нарушение правил открытого исходного кода. Aenu также просил пожертвования в обмен на доступ к исходному коду, что вызвало дополнительные подозрения.

Пользователи, уже скачавшие aPS3e, могут продолжать пользоваться им, но, судя по сообщениям, он нестабилен, вызывает сбои и перегрев телефонов. Тем временем RPCS3 остается в свободном доступе для ПК, но разработчики не планируют переводить его на Android из-за риска мошенничества и токсичных пользователей.