Разработчикам игр не нравилась «слабость» Nintendo Switch

Японские разработчики игр рассказали, как слабая аппаратная часть Nintendo Switch затрудняла разработку игр. Ключевой проблемой был устаревший процессор, который постоянно работал на полную мощность. Это делало фоновую загрузку практически невозможной, что приводило к длительному времени ожидания перед игрой.

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Еще одной серьезной проблемой стала графика. В то время как игры для PlayStation 5 и Xbox Series X работают в разрешении 1440p или 4K, многие игры для Switch едва достигают 720p в доке и 540p в портативном режиме. Ограниченный объем оперативной памяти консоли в 4 ГБ (вдвое меньше, чем у PS4 и Xbox One) вынуждал разработчиков сильно сжимать игровые текстуры, чтобы избежать сбоев. Даже игровые картриджи были проблемой — они имели низкую скорость чтения и ограниченный объем памяти, что часто требовало дополнительной загрузки.

Несмотря на все эти трудности, разработчики остаются верны платформе. Их главное пожелание к грядущей Switch 2? Улучшенное аппаратное обеспечение по всем параметрам. По мере того как новые игры становятся все более требовательными, нынешняя Switch все больше отстает.