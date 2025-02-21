Assassin's Creed Shadows могут запретить в Японии

В начале февраля в Сети завирусился отрывок из геймплейного ролика Assassin's Creed Shadows, в котором разработчики демонстрировали разрушаемость окружения. В видео чернокожий самурай Ясукэ ворвался в храм и разгромил там все, что видел.

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Некоторых особо впечатлительных геймеров оскорбила такая возможность. Несмотря на то, что в прошлых частях франшизы мы могли грабить монастыри и драться на кулаках с Папой Римским, часть фанатов все равно считает, что японские святыни трогать ни в коем случае нельзя.

К скандалу подключились и власти самой Японии. По сообщениям местных СМИ, представители храма Итатэ Хезу, который и был разрушен в ролике, пообещали «принять меры» против Assassin's Creed Shadows. Кроме того, они сообщили, что не давали студии разрешения добавлять это здание в игру.

Пока неясно, к чему приведет подобный скандал, однако вряд ли он приведет к серьезным последствиям. В конце концов, существует множество японских игр, в которых геймеры могут громить храмы и устраивать в них бойню. Так что претензии конкретно в адрес Ubisoft выглядят слегка лицемерными. Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.