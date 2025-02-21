Авторы Cyberpunk 2077 раскрыли первые подробности продолжения

В Сети появились первые подробности сиквела Cyberpunk 2077. Благодаря официальным вакансиям, которые разместила студия CD Projekt RED, геймеры узнали, что в продолжении толпы прохожих станут еще больше и реалистичнее:

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В вакансии ведущего дизайнера энкаунтеров указано, что ему предстоит работать в тесном сотрудничестве с командой дизайна, чтобы создать «самую реалистичную на сегодняшний день систему толпы в видеоиграх».

Из другой вакансии стало ясно, что в сиквеле сохранится вид от первого лица:

В качестве старшего аниматора моделей вы станете неотъемлемой частью процесса разработки, используя свои знания и опыт для улучшения погружения геймеров в игру с видом от первого лица.

У сиквела Cyberpunk 2077 пока нет ни официального названия, ни даже примерной даты выхода.