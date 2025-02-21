Rockstar выпустит на ПК улучшенную версию GTA V

Rockstar Games объявила выход некстген-обновления для ПК-версий Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online, которое принесет ряд улучшений, уже представленных на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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В рамках бесплатного обновления все технические и геймплейные улучшения, дебютировавшие на актуальных консолях весной 2022 года, станут доступны пользователям ПК уже 4 марта.

Обновление включает трассировку лучей, окружающее затенение, глобальное освещение, улучшенные тени и отражения, поддержку технологий FSR 3 и DLSS 3, ускоренную загрузку, поддержку ультрашироких мониторов и сверхультрашироких форматов, а также более высокой частоты кадров. Кроме того, пользователи ПК-версии игры смогут играть с контроллером PlayStation DualSense с поддержкой адаптивных триггеров, а также использовать улучшенную звуковую систему с поддержкой Dolby Atmos.

С внедрением нововведений возрастут системные требования игры. Теперь для соответствия минимальным требованиям нужен компьютер на базе процессора Intel Core i7-4770 или AMD FX-9590 с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400 и 8 ГБ оперативной памяти. Рекомендуемые системные требования включают процессор уровня Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT и выше.

Отмечается, что Rockstar продолжит поддерживать классическую версию GTA V, а оригинальная GTA Online для ПК будет выпущена в виде отдельного клиента, несовместимого с улучшенной версией.

Как обновление повлияет на сторонние RP-серверы, не уточняется. Вероятнее всего, они так же будут базироваться на современной версии GTA.

Ранее на Sony подали в суд из-за слишком дорогих игр для PlayStation.