Назван единственный браузер с поддержкой устаревшей Windows 7

Журналисты издания Neowin выяснили, что разработчики Mozilla Firefox до сих пор поддерживают свой браузер для пользователей Windows 7. Об этом сообщается на сайте медиа.

Назван единственный браузер с поддержкой устаревшей Windows 7
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По словам специалистов, поддержка браузера имеет важное значение, так как только в этом случае его создатели выпускают патчи безопасности с защитой от киберугроз. Оказалось, что команда Mozilla Firefox будет поддерживать свой сервис для пользователей устаревшей Windows 7 как минимум до сентября 2025 года.

При этом все остальные разработчики браузеров прекратили поддержку операционной системы (ОС). Сама Microsoft признала Windows 7 устаревшей и перестала выпускать патчи безопасности для нее в январе 2023 года. Таким образом, Firefox — единственный браузер с поддержкой для ОС, которая вышла в 2009 году.

В компании рассказали, что решили продлить поддержку популярной ранее ОС из-за того, что у нее осталось достаточно пользователей. Также в Mozilla будут выпускать патчи безопасности без обновлений для macOS 10. В настоящий момент браузер будет получать патчи до сентября 2025 года, но разработчики признались, что могут продлить эти сроки.

«Важно отметить, что новые функции Firefox будут предлагаться только в операционных системах, которые все еще поддерживаются их поставщиками», — подчекрнули журналисты.

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