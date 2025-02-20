Вид от первого лица подтвержден в сиквеле Cyberpunk 2077

CD Projekt RED разместила пачку вакансий — для сиквела Cyberpunk 2077 с рабочим названием Project Orion требуются специалисты из разных сфер деятельности. В описании одной из вакансий студия подтвердила, что в будущей игре в какой-либо вариации будет присутствовать вид от первого лица.

© кадр из игры

Старший геймплейный аниматор, в поисках которого находится CD Projekt RED, будет обязан создавать «иммерсивные» анимации от первого лица. Например, это касается оружия и взаимодействия с ним. Очевидно, что в продолжении Cyberpunk 2077 останется вид от первого лица.

Однако многие фанаты игры хотели бы взглянуть на своих героев от третьего лица, для чего даже был создан специальный мод. Не исключено, что CD Projekt RED потенциально может порадовать геймеров и вариативным переключением на вид со спины, либо же чаще показывать главного героя в катсценах — именно так получилось с Far Cry 6.

До релиза Project Orion пройдёт ещё как минимум несколько лет, ведь сейчас в CD Projekt RED вовсю трудятся над четвёртым «Ведьмаком». Однако известно, что над сиквелом трудится много бывших моддеров, а ещё игра перейдёт на движок Unreal Engine 5.