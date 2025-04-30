Чем переиздание игры отличается от ремейка?

Многие крупные издатели игр промышляют обновлением старых релизов для новых платформ — обычно такие проекты получают форму переиздания или полноценного ремейка. Но в чем разница? Портал howtogeek.com рассказал, чем отличаются ремейки и переиздания.

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Хотя оба термина похожи друг на друга и так или иначе связаны с возвращениями старых игр, они не взаимозаменяемы. Провести черту между ремейком и переизданием не сложно — достаточно лишь взглянуть на другие медиа.

Например, если взять фильм Альберта Хичкока «Психо» 1960 года, подтянуть качество изображения, избавиться от визуальных артефактов и заново свести звук, то получится переиздание. Если же снять совершенно новый фильм на базе оригинального сценария «Психо», то получится ремейк. По факту, вторые в мире кино существуют давно. «Нечто» Джона Карпентера — ремейк ленты 1951 года «Нечто из другого мира»; «Муха» с Джеффом Голдблюмом — тоже ремейк.

Примерно так же обстоит ситуация и с переизданиями игр. Новый релиз — фактически та же самая игра, что и раньше, но с улучшенной графикой, повышенной частотой кадров и текстурами более высокого разрешения. Технологии посовременнее, однако художественное видение прежнее. Геймплей, по большей части, остается неизменным, но может получить quality of life удобства, такие как альтернативные схемы управления.

Обычно переиздания не трогают ядро игры, но некоторые разработчики заходят дальше других. Пожалуй, самые экстремальные примеры — Diablo II: Resurrected и Demon’s Souls для PS5.

Для контекста, буквально все называют Demon’s Souls 2020 года ремейком, но, по факту, единственное, что студия Bluepoint Games обновила — это визуальный аспект игры, не считая совсем маленьких геймплейных правок. Разработчик утверждает, что проект буквально создавался на базе кода оригинальной Demon’s Souls для PS3. То же самое и с Diablo II: Resurrected, только там игрок может даже переключаться между обновленной и классической графикой по нажатию одной клавиши.

Тем временем, ремейк — это абсолютно новая игра, разработанная на базе какой-либо старой. Иными словами, ремейк и первоисточник местами могут совпадать, но между ними наверняка будут различия. Если ремейки Resident Evil 2, 3 и 4 во многом повторяют оригинальные игры, то Final Fantasy VII Remake вообще не похожа на пошаговую JRPG эпохи PS1.

Ремейку в принципе не обязательно сохранять верность первоисточнику. Он может рассказывать о других событиях, предлагать другие концовки или положиться на совершенно другое видение сюжета и геймплея. По сути, ремейк — это возможность заново представить классическую игру. И в этом нет ничего плохого, если не считать ситуаций, когда фанаты первоисточника рассчитывают на что-то в духе Demon’s Souls или Diablo II: Resurrected, а взамен получают новую игру.