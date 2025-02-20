Стоимость черепашек-ниндзя для Call of Duty шокировала геймеров

На прошлой неделе Activision объявила о появлении в Call of Duty: Warzone и Black Ops 6 знаменитых черепашек-ниндзя. Чтобы щеголять в скинах Леонардо, Рафаэля, Донателло или Микеланджело, геймерам нужно заплатить — причем за каждый облик по отдельности.

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Судя по всему, за каждый скин придется отдать стандартный ценник в 20 долларов. А если вы хотите заполучить еще и Сплинтера, то сверху придется докинуть еще 10 долларов.

Геймеров такая жадность разработчиков привела в ярость. Вот что пишут фанаты на профильных форумах:

Как, блин, люди могут смотреть на это и думать: «Я это хочу»? Эта компания вас сломала. Хватит покупать это дерьмо! Вы покупаете игру, сезонный пропуск, скины. Разработчики добавляют вторичный сезонный пропуск, пытаясь заставить людей потратить больше денег. Хватит тратить деньги впустую! Может быть, тогда они начнут заботиться о качестве игры. Но ведь черепашки-ниндзя не пользуются оружием. Их пальцы даже не приспособлены для этого! Как я ненавижу такие коллаборации... Я никогда не покупал ни одного скина за деньги, но уровень их жадности впечатляет. Лучше бы они хотя бы попытались сделать все честно, предоставляя стабильную игру с современными серверами и небольшим количеством глюков.

Черепашки-ниндзя появятся в Call of Duty: Warzone и Black Ops 6 уже сегодня, 20 февраля.