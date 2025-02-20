Lost Records от создателей Life is Strange слили в Сеть

18 февраля студия DON'T NOD, известная по франшизе Life is Strange, выпустила на ПК, PS5 и Xbox Series свою новую интерактивную драму — Lost Records: Bloom & Rage. Игру оперативно взломали, так что прямо сейчас ее можно скачать практически на любом торренте.

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Новое нарративное путешествие от создателей Life is Strange. Снимите собственный фильм про лето 1995 года, которое вашей новой компании запомнится на всю жизнь. Двадцать семь лет спустя всем вам придется вновь столкнуться с мрачными секретами, о которых вы договорились никогда не вспоминать. Из описания игры в Steam

Стоит отметить, что Lost Records: Bloom & Rage разделена на две части. Сейчас доступна первая половина игры, а вторая выйдет 15 апреля в формате бесплатного патча. Если вы скачаете новинку с торрента, то не забудьте через 2 месяца вернуться за добавкой.