Экс-глава PlayStation подтвердил выход PS6 в 2028

Бывший глава PlayStation Шуэй Йошида, покинувший Sony после 38 лет работы, высказался о будущем PlayStation 6.

© Ferra.ru

В интервью на DICE Summit он заявил, что выпуск новой консоли в 2028 году был бы «правильным» решением.

По его словам, прошлые консольные поколения длились около семи лет, а цикл PlayStation 5 был затянут проблемами с производством. Йошида отметил, что Microsoft также рассматривает 2028 год для релиза новой консоли, что делает этот срок логичным и для Sony.

Йошида также вспомнил свой путь в компании: от первых дней работы с Кэном Кутараги над оригинальной PlayStation до руководства PlayStation Studios.

Он отметил, что PlayStation 4 стала первой консолью Sony, при разработке которой учитывались потребности разработчиков игр, а успех PlayStation 5 во многом определили решения конкурентов.