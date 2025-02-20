HP подтвердил скорый выход мобильных RTX 5060 и RTX 5050

Компания HP подтвердила скорый выход мобильных видеокарт NVIDIA RTX 5060 и RTX 5050, включив их в характеристики своего игрового ноутбука Victus 15 (модель FA2).

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Судя по имеющейся информации, RTX 5050 и RTX 5060 станут самыми младшими представителями линейки Blackwell и, вероятно, получат от 4608 ядер и ниже.

Отметим, что ранее также были слухи, что эти видеокарты могут использовать память GDDR6 вместо GDDR7, но официального подтверждения пока нет.

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Ожидается, что обновленный Victus 15 появится в продаже вместе с процессорами Intel Core i7-1420H/1410H.

NVIDIA пока не объявила дату выхода RTX 5050 и 5060, но предзаказы на RTX 5070 Ti стартуют 25 февраля.