Топовую в прошлом RTX 2080 Ti проверили в новых играх

В одном из выпусков на YouTube-канале GPU Tester продемонстрировали, какую производительность даёт RTX 2080 Ti в 1440p.

© RTX

Marvel’s Spider-Man 2 запускалась с графикой Very High. В среднем здесь удалось получить 49 к/с.

Indiana Jones and the Great Circle шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 66 к/с.

В игре Horizon Forbidden West с пресетом Very High средняя производительность составляла 58 к/с.

Senua’s Saga Hellblade II тестировалась с Native, Upscaling Quality. Средний FPS в ней был на уровне 47 к/с.

Игра Call of Duty: Black Ops 6 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней была в районе 73 к/с. В Call of Duty: Modern Warfare 3 с теми же настройками графики средний FPS составлял 76 к/с.

© GPU Tester

Игра God of War Ragnarök запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 72 к/с.

Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась с высокой графикой. В среднем удалось получить здесь 57 к/с.

В игре Black Myth Wukong на настройках графики Native, с Upscaling и SR-50% On средняя частота кадров составляла 40 к/с.

The Last of Us шла с ультра-графикой. Средний FPS в этой игре был на уровне 50 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом High. Средняя производительность в ней была в районе 72 к/с.

В Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом удалось получить средний FPS 64 к/с.

Вывод

Средний FPS в играх в 1440p составил 60 к/с.

Тестовый стенд: