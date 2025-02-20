Трилогия Mass Effect получит русскую озвучку

Российская команда энтузиастов DarkSpeech объявила о начале работ над русской озвучкой трилогии Mass Effect Legendary Edition. Все герои легендарной франшизы заговорят на русском языке благодаря нейросетям, а не настоящим актерам:

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Мы, команда DarkSpeech, решили вдохнуть новую жизнь в культовую трилогию Mass Effect. С помощью передовых технологий мы создаем нейросетевую озвучку для Mass Effect Legendary Edition, чтобы подарить играм совершенно новое звучание. При этом мы сохраним дух и атмосферу оригинальных игр, которые мы все так любим.

Первые результаты уже можно оценить благодаря озвученному прологу к Mass Effect 2. Стоит отметить, что выглядит это все не так плохо, как можно было бы ожидать.

Дату выхода озвучки команда DarkSpeech назвать пока не может. Вместо этого энтузиасты пообещали «вложить душу» в свою работу и регулярно делиться новостями о прогрессе.