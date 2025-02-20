Создатели Pokemon Go продадут игровое подразделение

Niantic, разработчик популярной игры Pokemon Go, ведет переговоры о продаже своего игрового подразделения компании Scopely, принадлежащей Саудовской Аравии. По данным источников, сумма сделки может составить около $3,5 млрд.

© Ferra.ru

Если сделка состоится, она затронет не только Pokemon Go, но и другие мобильные игры Niantic. Однако пока нет гарантий, что стороны достигнут окончательного соглашения. Представители Niantic и Scopely отказались комментировать ситуацию.

Pokemon Go стал мировым феноменом после выхода в 2016 году, но последующие проекты компании не смогли повторить этот успех. В последние годы Niantic сократила штат сотрудников и закрыла несколько игр.

Компания была основана в 2015 году после отделения от Google. Ее генеральный директор Джон Ханке ранее работал в сфере спутникового картографирования, а затем возглавлял подразделение Google по геопродуктам. Pokemon Go использует технологию дополненной реальности, побуждая игроков исследовать реальные локации в поисках виртуальных существ.