Как фармить и перезагружать боссов в Path of Exile 2

Path of Exile 2 — игра, целиком посвященная поискам редкого лута, а убийство боссов — один из самых эффективных способов его получить. Портал GameSpot рассказал, как можно фармить боссов в Path of Exile 2 с помощью системы инстансов.

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Как фармить боссов в Path of Exile 2

Единственный способ полностью «перезагрузить» босса в игре — это создать новый инстанс карты, на которой он находится. Инстансы — это случайно сгенерированные версии карт, по которым игрок путешествует. Они обновляются всякий раз, когда игрок переходит на новую карту и не возвращается более 15 минут.

Хотя можно просто уйти в другую локацию и выждать 15 минут, никто не мешает вам создать новый инстанс вручную. Так вы можете перезагрузить карту сразу после убийства босса, что позволит тут же начать новый забег.

Перейдите к любой точке быстрого перемещения

Найдите карту, которая вам нужна

Нажмите на ее значок на карте мира, после чего найдите ее еще раз на карте региона

Удерживайте Ctrl и кликните левой клавишей мыши (на контроллере — A или X) по значку карты, чтобы открыть меню инстансов

Наконец, выберите опцию создать новый инстанс, чтобы перезагрузить карту и всех врагов на ней.

Что происходит при перезагрузке карты

После создания нового инстанса карта будет полностью очищена. Туман войны, который вы развеяли на мини-карте, обновится — путь к боссу предстоит искать заново.

Перезагрузка также означает, что топография карты будет другой. Босс, которого вы хотите фармить, наверняка окажется в другом месте. Если пробежать одну и ту же карту достаточно много раз, то рано или поздно вы начнете узнавать паттерны и инстинктивно понимать, в какой области стоит искать арену.

Первая попытка найти босса в новом инстансе займет некоторое время. Убейте его, посмотрите, не выпало ли из него что-то стоящее, и перезагружайте карту вновь. Процесс можно повторять до тех пор, пока вам не надоест, но для оптимального фарма лучше найти какую-нибудь простую битву. Например, если вы играете в третьем акте сюжета, то попробуйте фармить босса из второго.