Как сообщил инсайдер TheGhostOfHope, известный по слухам о франшизе Call of Duty, в GTA 6 появится радиостанция битмейкера DJ Khaled. Отмечается, что хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер будет лично вести эфир.

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Также информатор заявил, что с большой долей вероятности и другие артисты получат собственные радиостанции в игре. К примеру, ранее о работе над игрой сообщил рэпер T-Pain.

До этого исследовательская компания DFC Intelligence предположила, что GTA 6 может заработать более $ 1 млрд только за счёт предзаказов. Также фанаты ожидают, что разработчики покажут новый трейлер уже в ближайшее время.

Релиз GTA 6 состоится осенью на PS5 и Xbox Series. Точная дата до сих пор не раскрывается.