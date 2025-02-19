Amazon пыталась обойти Steam на рынке ПК-игр больше 15 лет

Бывший президент Amazon Prime Gaming Итан Эванс опубликовал пост в LinkedIn. В нём он рассказал, что попытки игрового подразделения компании обойти Steam на рынке ПК-игр оказались провальными.

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Ко всему прочему, Эванс отметил, что первые попытки поконкурировать с платформой Valve были щё 15 лет назад. Бывший руководитель считает, что Amazon недооценила причины, по которым люди используют Steam: это одновременно магазин, соцсеть, библиотека и полка с трофеями.

Мы не проверяли наши основные предположения как следует, прежде чем инвестировать в решения. Правда в том, что у геймеров уже есть решения их проблем, и они не станут менять платформу просто потому, что появилась ещё одна. Нам было нужно создать что-то лучше, и мы не справились с этим. Если вы достаточно крупные для того, чтобы что-то построить, это не значит, что люди будут пользоваться этим.

Затем Итан Эванс заявил, что данная история научила его тому, что понимать потребности аудитории невероятно важно.