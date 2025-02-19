Nvidia вырезала из видеокарт 50-й серии поддержку PhysX

Новейшие видеокарты Nvidia 50-й серии больше не поддерживают PhysX, инструмент моделирования физики, который когда-то использовался для улучшения игровых эффектов (реалистичный дым, разрушаемое окружение и качественные волосы). Некоторые старые игры могут работать хуже на новых графических процессорах, так как вычисления физики перейдут от GPU к CPU.

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PhysX появился как отдельный физический движок в начале 2000-х годов, затем был приобретен компанией Nvidia и интегрирован в ее видеокарты. Он использовался в таких играх, как Batman: Arkham City, Metro 2033 и Assassin’s Creed IV: Black Flag. Хотя она добавляла визуальную глубину, она также нагружала некоторые системы, например The Witcher 3, где технология HairWorks, как известно, влияла на производительность.

Теперь, когда Nvidia отказывается от 32-битных приложений в своем ПО CUDA, игры, зависящие от PhysX, должны будут либо отключить эту функцию, либо страдать от снижения частоты кадров.