Евросоюз запретил продажу консолей в России

19 февраля Европейский союз одобрил 16-й пакет санкций против России. В него в том числе вошёл запрет на продажу в страну игровых консолей и геймпадом, о чём сообщает Reuters. Документ должен вступить в силу уже 24-го числа.

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Так, в новых документах сообщается, что странам Евросоюза запрещается продавать или доставлять в Россию игровые консоли, геймпады и джойстики для авиасимуляторов, потому что они могут использоваться «для управления дронами в военных целях».

Крупнейшие производители консолей — Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) и Nintendo (Switch) — ранее перестали продавать свои игровые устройства на территории России. Сейчас их ввозят с помощью параллельного импорта из других стран: из Китая, Японии и ОАЭ. Это значит, что новый пакет санкций, скорее всего, никак не повлияет на доступность консолей и геймерских гаджетов в РФ.