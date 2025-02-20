Почему в России подорожало создание игр

Рост курса валют, уход западных компаний, кадровый голод… Российская игровая индустрия переживает непростые времена. В беседе с ИА RuNews24.ru геймдизайнер Роман Венский рассказал назвал главные причины, почему разработка игр в России стала дорожать.

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По словам собеседника издания, на это влияет несколько факторов инфляция, санкции, курсы валют и уход крупных компаний, которые увеличивают стоимость инструментов и услуг.

«Современные игры должны выглядеть красиво и стильно, даже если нет стремления к реалистичной графике. Необходимо приобретать готовый контент и соответствующие лицензии на него или содержать свой арт - отдел, что тоже не дешево. Чем дальше движется разработка игры, тем больше возникает ситуаций, для которых необходимы специалисты - художники, программисты, сценаристы, тестировщики, юристы, бухгалтеры и другие специалисты», - объясняет Роман Венский.

При этом, по словам эксперта, важным фактором является оптимизация продукта под разные устройства. Для этого нужно иметь парк устройств и специалистов высокого класса. Не исключаются и затраты на маркетинг. Конкуренция на рынке высока, и бюджеты на рекламу часто сопоставимы с затратами на саму разработку.

Также геймдизайнер ответил, всегда ли хорошая игра - это игра, созданная за большие деньги:

«Конечно нет. И множество инди-проектов, полюбившихся аудитории, тому доказательство. Но финансирование открывает новые возможности, которые разработчики не могли использовать. Например, уделяя больше времени проекту, а не зарабатывая на его развитие и содержание семьи».

Эксперт подчеркнул, что сегодня востребованы игры, которые предлагают уникальный опыт, социальное взаимодействие или удобный геймплей. Как говорит Роман Венский, главное — не бюджет, а умение уловить интересы аудитории и предложить что-то новое или качественно улучшить старое.