Avowed показала худший результат в истории студии

Вечером 18 февраля студия Obsidian Entertainment выпустила на ПК и Xbox Series ролевую игру Avowed. Несмотря на именитых разработчиков, новинка не привлекла особого внимания, а пиковый онлайн с трудом преодолел отметку в 17 тысяч человек.

Для Obsidian это отвратительный результат. Игра умудрилась уступить по онлайну обеим Pillars of Eternity (даже провальной второй части), а также Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Grounded и The Outer Worlds. Остается небольшая надежда, что новинка сильно увеличит онлайн в выходные за счет положительного «сарафана», но это вряд ли.

Несмотря на низкий онлайн, в остальном игра пришлась геймерам по вкучу. В Steam у нее почти 3 тысячи отзывов, 81% из которых положительные.