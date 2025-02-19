Перезагрузка и другие способы ускорить работу ПК

Со временем все компьютеры начинают работать медленнее. Связано это с множеством факторов, в том числе с накоплением ненужных файлов. Вот что в этом случае можно попробовать сделать.

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Перезагрузка устройства. Вообще, рекомендуется перезагружать компьютер или ноутбук раз в несколько дней. Особенно если вы работаете в ресурсоёмких программах.

Отключение автозагрузки программ. Для этого перейдите в «Диспетчер задач» — «Автозагрузка» или «Начальная загрузка приложений». Посмотрите, какие программы у вас запускаются при включении компьютера, и отключите те, что не нужны постоянно. Это могут быть мессенджеры, облачные сервисы и пр. Чем меньше приложений запускается автоматически, тем быстрее будет работать компьютер.

Очистка диска. На Windows 10 или 11 запустить её можно через «Пуск» — «Параметры» — «Система» — «Память» — «Рекомендации по очистке».

Обновление операционной системы и драйверов. Это можно сделать через «Параметры» Windows. Выберите пункт «Обновление и безопасность» и проверьте, нет ли доступных обновлений.

Удаление вирусов и вредоносных программ. Для этого запустите полное сканирование системы через антивирусники или «Защитник Windows».

Увеличение объёма оперативной памяти. Если вы работаете только с текстом и электронной почтой, то вам хватит 8 ГБ ОЗУ. Стандартом считается объём 16 ГБ, а 32 ГБ поможет иметь запас на будущее.

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Замена HDD на SSD. Так вы значительно сократите время загрузки операционной системы и программ.

Оптимизация параметров энергопотребления. Для этого зайдите в «Панель управления» и пункт «Электропитание». Затем выберите режим высокой производительности. Так процессор будет работать на полную мощь, хоть и батарея будет садиться быстрее.

Уменьшение количества фоновых процессов. Во вкладке «Процессы» в «Диспетчере задач» посмотрите, какие программы потребляют много оперативной памяти или процессорного времени. Остановите процессы, которые вам не нужны.

Отключение визуальных эффектов Windows. В «Панели управления» нажмите на пункт «Система» — «Дополнительные параметры системы». В разделе «Быстродействие» нужно выбрать «Обеспечить наилучшее быстродействие».

Переустановка операционной системы. Если все шаги выше не принесли результата, значит, остаётся только переустановка Windows.