Перезагрузка и другие способы ускорить работу ПК

Перезагрузка и другие способы ускорить работу ноутбука или настольного компьютера
Со временем все компьютеры начинают работать медленнее. Связано это с множеством факторов, в том числе с накоплением ненужных файлов. Вот что в этом случае можно попробовать сделать.
Перезагрузка устройства. Вообще, рекомендуется перезагружать компьютер или ноутбук раз в несколько дней. Особенно если вы работаете в ресурсоёмких программах.
Отключение автозагрузки программ. Для этого перейдите в «Диспетчер задач» — «Автозагрузка» или «Начальная загрузка приложений». Посмотрите, какие программы у вас запускаются при включении компьютера, и отключите те, что не нужны постоянно. Это могут быть мессенджеры, облачные сервисы и пр. Чем меньше приложений запускается автоматически, тем быстрее будет работать компьютер.
Очистка диска. На Windows 10 или 11 запустить её можно через «Пуск» — «Параметры» — «Система» — «Память» — «Рекомендации по очистке».
Обновление операционной системы и драйверов. Это можно сделать через «Параметры» Windows. Выберите пункт «Обновление и безопасность» и проверьте, нет ли доступных обновлений.
Удаление вирусов и вредоносных программ. Для этого запустите полное сканирование системы через антивирусники или «Защитник Windows».
Увеличение объёма оперативной памяти. Если вы работаете только с текстом и электронной почтой, то вам хватит 8 ГБ ОЗУ. Стандартом считается объём 16 ГБ, а 32 ГБ поможет иметь запас на будущее.
Замена HDD на SSD. Так вы значительно сократите время загрузки операционной системы и программ.
Оптимизация параметров энергопотребления. Для этого зайдите в «Панель управления» и пункт «Электропитание». Затем выберите режим высокой производительности. Так процессор будет работать на полную мощь, хоть и батарея будет садиться быстрее.
Уменьшение количества фоновых процессов. Во вкладке «Процессы» в «Диспетчере задач» посмотрите, какие программы потребляют много оперативной памяти или процессорного времени. Остановите процессы, которые вам не нужны.
Отключение визуальных эффектов Windows. В «Панели управления» нажмите на пункт «Система» — «Дополнительные параметры системы». В разделе «Быстродействие» нужно выбрать «Обеспечить наилучшее быстродействие».
Переустановка операционной системы. Если все шаги выше не принесли результата, значит, остаётся только переустановка Windows.