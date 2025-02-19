Вышли первые обзоры процессора Ryzen AI MAX+ 395

Первые обзоры процессора AMD Ryzen AI MAX+ 395 показали его высокую производительность, сравнимую с чипами Apple M Pro.

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Новый APU на базе архитектуры Strix Halo получил 40 вычислительных блоков графики и 32 МБ Infinity Cache, что позволяет ему соперничать с RTX 4070 Max-Q.

Чип использует компоновку с CCD (Core Complex Dies) и оснащён интерфейсом TSV, что открывает возможность применения 3D V-Cache в будущем.

В тестах Cinebench R23 Ryzen AI MAX+ 395 демонстрирует впечатляющие результаты, а в играх практически догоняет дискретные видеокарты среднего уровня.

Первым устройством на базе нового процессора станет Asus ROG Flow Z13. Модель получит встроенную графику Radeon 8060S и будет стоить около $2000.

Эксперты отмечают, что AMD Strix Halo может изменить рынок ноутбуков с интегрированной графикой, потеснив бюджетные дискретные решения.