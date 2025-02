Когда ждать Ghost of Yotei от Sucker Punch

Ghost of Yotei («Призрак Йотей») — новая игра во вселенной Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Экшен не станет прямым продолжением предыдущей части: события в нем будут развиваться на несколько сотен лет позже, чем в первой игре. Да и персонаж, за которого предстоит проходить миссии, будет новым. «Лента.ру» рассказывает, что известно об игре Ghost of Yotei: дата выхода на ПК, PlayStation 5 и Xbox, геймплей и сюжет.

Когда выйдет

Студия Sucker Punch анонсировала Ghost of Yotei в сентябре 2024 года, во время презентации State of Play. Тогда же разработчики объявили, что их новая игра выйдет уже в следующем году.

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2025 год. Точной даты релиза пока нет

Создатели отметили, что Ghost of Yotei будет доступна только на PS5 и PS5 Pro. По их словам, это первая игра компании, которую создают без оглядки на консоли прошлых поколений. За счет этого мир игры получится более детализированным и реалистичным.

Пока нет информации о том, будет ли Ghost of Yotei доступна на ПК или Xbox в будущем. Возможно, доступ появится через несколько лет, как в случае с другими эксклюзивами для PlayStation.

Трейлер

Официальный трейлер игры опубликовали в день анонса в сентябре 2024 года.

Сюжет

Из трейлера понятно, что события «Призрака Йотей» будут развиваться в 1603 году на японском острове Хоккайдо. Именно там находится вулкан Йотей, который подарил игре ее название.

Действие новой игры будет разворачиваться через 300 лет после завершения событий Ghost of Tsushima. Игра 2020 года рассказывала о монгольском вторжении в средневековую Японию — неудивительно, что главным героем новой части станет другой персонаж. Проходить миссии игроку предстоит за воительницу по имени Ацу, которая находится в розыске. За ее голову назначили награду ронины — японские воины, которые не смогли уберечь своего господина от гибели или потеряли его покровительство.

По словам разработчиков игры, Ghost of Yotei — история о мести аутсайдера, которая расскажет о путешествиях Ацу. При этом информации о личной истории героини и причинах ее мести пока нет.

Как и самурай Дзин Сакай, главный герой Ghost of Tsushima, Ацу будет носить маску Призрака в течение игры

Возможно, события будущего экшена будут связаны с историческим контекстом острова в реальности: в начале XVII века он считался опасным местом, где еще только устанавливалась власть самураев. Там легко можно было встретить разбойников и пиратов, а также мирных жителей, которые негативно относились к незнакомцам из-за постоянных нападений бандитов.

Геймплей

Механика квестов

По словам разработчиков, у игроков будет больше возможностей влиять на сюжет, чем в предыдущей игре. Геймеров ждет большой открытый мир с обилием побочных активностей и квестов — создатели обещают сделать их интереснее, чтобы исследование мира стало менее однообразным.

Игрокам предстоит пройти несколько климатических зон, в том числе цветущие луга и заснеженную тундру. Также на карте появятся различные поселения: в трейлере показали сразу несколько локаций, в числе которых феодальный замок, таверна и горящая деревня.

Оружие и механика сражений

Геймплей будет чем-то напоминать механику первой части франшизы: игроков ждет экшен от третьего лица с динамичной и эффективной боевой системой. Скорее всего, у Ацу будут навыки скрытной борьбы — возможность прятаться от врагов в траве и использовать предметы, чтобы отвлечь внимание перед нападением.

Разработчики обещают, что Ghost of Yotei сохранит основные принципы Ghost of Tsushima

Но и отличия у новой игры будут. У главной героини появится новое оружие: в отличие от Дзина Сакая из первой части, который умел сражаться лишь катаной, луком и стрелами, Ацу сможет управляться с большим арсеналом. Например, в ближнем бою она будет сражаться сразу двумя катанами и цепью с грузом и серпом под названием кусаригама. С помощью последней воительница сможет притягивать противников к себе или отбрасывать их в сторону.

Трейлер также намекает на то, что главному герою впервые будет доступно огнестрельное оружие. Его добавили, чтобы сделать геймплей более разнообразным.

Некоторое снаряжение из первой части также появится в Ghost of Yotei. Например, один из противников Ацу будет вооружен таким же огненным мечом, как у Дзина. Возможно, героиня сможет пополнить свой арсенал и этим оружием

Компаньоны и навыки Ацу

Возможно, сопровождать Ацу в ее путешествиях будет волк: зверь появился рядом с девушкой в трейлере. За спиной у воительницы будет музыкальный инструмент сямисен: возможно, он также пригодится в странствиях героини. Напомним, что в первой части игры Дзин мог менять погоду с помощью флейты.

Интересные факты

Будущий экшен от студии Sucker Punch станет частью новой масштабной франшизы PlayStation вместе с первой частью вселенной «Призрака». На данный момент известно, что в нее, помимо двух игр, войдет аниме-сериал и фильм. Возможно, позже франшиза расширится другими спин-оффами. Глава Sony Interactive Entertainment Хермен Хюльст уверен, что такой контент привлекает к проектам PlayStation большую аудиторию. Фильм по игре Чад Стахелски. Ожидается, что зрители увидят самурайский боевик, который, возможно, получит продолжение: Стахелски уже отметил, что уместить сюжет полноценной игры в хронометраж одного фильма очень сложно. Чтобы решить эту проблему, он планирует сделать картину «настолько хорошей, насколько это возможно, и оставить задел на продолжение». Созданием аниме-сериала занимается Таканобу Мидзуно — режиссер, который работал над короткометражкой «Дуэль» в рамках антологии «Звездные войны: Видения». Сценарий взял на себя Гэн Уробути — автор визуального романа Saya no Uta. Сюжет будет сосредоточен на адаптации режима Legend — кооператива на двух или четырех игроков, в рамках которого ассасин, ронин, охотник и самурай сражаются с мифическими существами из японских легенд. Ожидается, что премьера состоится в 2027 году. Этот аниме-сериал станет первым для PlayStation Productions — производственного подразделения Sony Interactive Entertainment, которое отвечало за адаптацию игр Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo и Twisted Metal в фильмы и сериалы. Создатели игры два раза посещали Японию, чтобы как можно полнее проникнуться атмосферой страны. Разработчики побывали во множестве локаций, которые стали частью игры: это и гора Йотей, и озеро Тоя, и другие места на севере страны. Чтобы создать реалистичное окружение, креативный директор Ghost of Yotei даже записал звуки природы в национальном парке Сиретоко. Игра Ghost of Tsushima покорила критиков своей достоверностью. Геймерам она тоже понравилась: с момента выхода экшена в 2020 году они купили более 13 миллионов копий.