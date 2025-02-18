Hamster Kombat возвращается со вторым сезоном и наградами игрокам

Разработчики Hamster Kombat впервые за долгое время вышли на связь с анонсом о дальнейшем развитии игры. Авторы «хомяка» объявили, что перерыв между первым и вторым сезоном закончен — теперь игроков ждёт HamsterVerse.

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Кроме того, за игру после окончания первого сезона можно будет получить награды.

Второй сезон — это не просто игра, это совершенно новый уровень. Кристаллы, которые вы накопили во время интерлюдии, теперь откроют ценные награды во всех проектах второго сезона.

HamsterVerse как второй сезон Hamster Kombat должен был стартовать ещё в октябре. Авторы обещали добавить в «хомяка» внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр, а до конца 2024 года планировали выпускать тайтлы от сторонних разработчиков в рамках приложения.