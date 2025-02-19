В Game Pass добавят Watch Dogs и Warhammer 40,000

Компания Xbox объявила о следующих обновлениях в библиотеке Xbox Game Pass. Во второй половине февраля по подписке станут доступны три игры популярных серий — Watch Dogs, F1 и Warhammer 40,000.

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Кроме того, уже сегодня, 18 февраля, в день релиза в библиотеке появилась экшн-RPG Avowed.

Какие игры добавят в Game Pass в конце февраля:

Avowed — 18 февраля (Ultimate);

EA Sports F1 24 — 20 февраля (Ultimate);

Warhammer 40,000: Rogue Trader — 20 февраля (Standard);

Watch Dogs: Legion — 25 февраля (Standard).

Вместе с этим 28 февраля из Xbox Game Pass пропадут сразу девять тайтлов — F1 22, Gris, Maneater, PAW Patrol World, Space Engineers, Warhammer 40,000: Boltgun, Wo Long Fallen Dynasty, Yakuza 3 Remastered и Yakuza 4 Remastered.