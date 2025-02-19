Обзоры Assassin’s Creed Shadows выйдут за два дня до релиза

Издание Insider Gaming поделилось новыми подробностями Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». По данным журналистов, Ubisoft уверена в дате релиза проекта: игра выйдет по плану 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

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Что касается обзоров, то рецензии критиков появятся 18 марта — за два дня до релиза экшена. В этот день журналисты не только смогут поделиться своим мнением о проекте, но и опубликовать технические тесты и любую другую информацию об игре.

Наконец, в Insider Gaming рассказали о предзаказах Shadows. Сейчас они составляют примерно 300 тысяч копий — это высокий показатель для серии. К примеру, предзаказы очень успешной Odyssey в день релиза составляли около 450 тысяч копий. На достижение этого показателя у «Теней» есть ещё целый месяц.