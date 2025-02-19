Представлен новый герой для Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact официально анонсировали Иансан как полноценного игрового персонажа. Боевая девушка из Натлана станет доступна в патче 5.5, который выйдет в конце марта.

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Ранее Иансан уже появлялась в игре в ходе основного сюжета. Это фитнес-тренер из Удела Благодатных Земель, направляющая к успеху лучших воинов своего племени. У многих её способности вызывают сомнения из-за маленького роста — но Иансан всегда готова показать свою силу и выносливость.

Играбельная версия Иансан получит четыре звезды редкости и с версии 5.6 появится в стандартном баннере. Девушка будет сражаться с помощью электро-стихии и использовать Благословение Ночного духа.

Вместе с Иансан в Genshin Impact также добавят её ученицу Варесу — вчерашний анонс последней вызвал споры в сообществе игры.