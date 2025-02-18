В Москве прошел LAN-финал по игре Warface

С 13 по 16 февраля в столице на площадке Winstrike Arena прошел LAN-финал Astrum League Championship 2024.

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Участники соревновались в тактическом шутере Warface.

За победу сражались восемь команд: UnionDequator, "КозырныеТузы", "БезПонтов", WII, Awinaw, MajorTeam, King, а также прошлогодние чемпионы Virtus.pro.

Трансляция проходила на YouTube, Twitch, VK Video Live и в официальном сообществе Warface "Вконтакте". Как рассказали "РГ" в пресс-службе Astrum Entertainment, общее количество просмотров превысило 3 млн, а пиковая аудитория достигала 33 тыс. зрителей в моменте.

В финальные два дня площадку посетило более тысячи оффлайн-гостей. Посетители тестировали игровые режимы, участвовали в розыгрышах, фотографировались в тематических зонах и общались с экспертами индустрии.

В финале в формате BO5 схлестнулись UnionDequator и MajorTeam. UnionDequator завоевали титул главного чемпиона первой серии Astrum League, MajorTeam заняли второе место, а третью и четвертую строчку разделили между собой Virtus.рro и "КозырныеТузы".

Ранее на сайте "РГ" был опубликован большой материал об оценке видеоигровыми ассоциациями и участниками рынка предложений по регулированию отрасли. В частности, в нем обозначена инициатива обязать киберспортивные турниры, проводимые на территории России, на каждую иностранную дисциплину иметь одну отечественную или разработанную с участием российских компаний.