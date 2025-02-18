В The Elder Scrolls 6 могут добавить NPC с вашей внешностью

Компания Bethesda Softworks приняла участие в благотворительном аукционе Make-A-Wish Mid-Atlantic, предложив фанатам уникальную возможность. Речь идет о создании собственного NPC для The Elder Scrolls 6 — ему даже можно подарить свою внешность.

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Победитель аукциона сможет лично сотрудничать с разработчиками и участвовать в создании персонажа, который появится в игре. На момент публикации стоимость лота превысила $10 тысяч и наверняка продолжит расти.

Bethesda уже проводила подобные аукционы. В прошлый раз победитель смог придумать NPC для Starfield, однако компания так и не раскрыла, какой именно персонаж был создан в рамках благотворительной активности.

Официально The Elder Scrolls 6 не имеет даже приблизительного окна релиза, однако аналитики предполагают, что игра выйдет не раньше 2026 года.