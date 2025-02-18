В PS Plus добавили Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять игр
Сегодня в PS Plus пополнение: подписчики тарифов Extra и Deluxe (Premium) уже получили доступ к Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девяти играм, которые включены в сервис. Среди них есть оригинальные Armored Core и Patapon 3.
Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2025 года
- Star Wars Jedi: Survivor;
- TopSpin 2K25;
- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (первый эпизод игры добавили в подписку в день релиза, который состоялся сегодня);
- SaGa Frontier Remastered;
- Somerville;
- Tin Hearts;
- Mordhau.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2025 года
- Patapon 3;
- Dropship: United Peace Force;
- Armored Core 1-3.