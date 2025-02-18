В PS Plus добавили Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять игр

Сегодня в PS Plus пополнение: подписчики тарифов Extra и Deluxe (Premium) уже получили доступ к Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девяти играм, которые включены в сервис. Среди них есть оригинальные Armored Core и Patapon 3.

В PS Plus добавили Star Wars Jedi: Survivor
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Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2025 года

  • Star Wars Jedi: Survivor;
  • TopSpin 2K25;
  • Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (первый эпизод игры добавили в подписку в день релиза, который состоялся сегодня);
  • SaGa Frontier Remastered;
  • Somerville;
  • Tin Hearts;
  • Mordhau.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2025 года

  • Patapon 3;
  • Dropship: United Peace Force;
  • Armored Core 1-3.

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