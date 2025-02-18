В Mortal Kombat 1 нашли харакири

Датамайнеры нашли в файлах Mortal Kombat 1 новый вид добивания, которого пока нет в основной версии игры. Речь идет о «Харакири» (Hara-Kiri) — его анимации уже показали на Reddit.

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В данном добивании персонаж уничтожает себя, используя собственное оружие и приемы. Возможно, с помощью харакири можно будет сдаться, или анимация будет проигрываться после отключения игрока от Сети.

Официально о добавлении харакири в Mortal Kombat 1 не сообщалось. Примечательно, что игроки нашли детали грядущего обновления раньше, чем о них рассказали разработчики.

Ранее фанаты Mortal Kombat 1 смогли призвать розового ниндзя в бою и записали с ним видео.