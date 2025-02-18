«Спарта 2035» выходит в ранний доступ

Lipsar Studio объявила о выходе своей новой тактической игры «Спарта 2035» в раннем доступе 23 февраля в Steam и VK Play. Об этом сообщает портал DTF.

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В раннем доступе игроки смогут пройти первую главу сюжетной кампании, а в дальнейшем разработчики планируют добавить новые главы, дополнительных бойцов, противников и прочий контент.

«Спарта 2035» представляет собой пошаговую тактическую игру, в которой игроки возьмут под управление отряд бойцов и будут бороться с террористами, захватившими Африку. Разработчики обещают напряженные сражения и возможность управлять наемниками, их снаряжением и базой.

В Lipsar Studio сообщили, что в период раннего доступа цена игры будет значительно ниже, чем после полноценного релиза, но стоимость игры пока не уточняется. Разработчики также выразили волнение по поводу предстоящего запуска и призвали игроков поддержать их проект, оставляя отзывы и предложения.

Отмечается, что «Спарта 2035» создается при поддержке Института развития интернета (ИРИ), который выделил на проект 90 млн руб.

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