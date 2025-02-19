В дефиците RTX 5080 и 5090 решили обвинить землетрясение

Проблемы с доступностью видеокарт RTX 5080 и RTX 5090 теперь объясняют не только высоким спросом, но и форс-мажором.

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По данным издания DIGITIMES Asia, причиной дефицита стало землетрясение в Тайване и последовавшая остановка производства на фабриках TSMC.

В конце января на острове произошло землетрясение магнитудой 6.4, которое привело к эвакуации сотрудников и приостановке работы фабрики Fab 14.

Сообщается, что были уничтожены более 30 тыс пластин с чипами. Именно на этих линиях производят 4-нм процессоры, используемые в новых GPU серии RTX 50XX.

Ситуацию усугубили новогодние каникулы: с 29 января по 12 февраля сборочные линии не работали из-за празднования Китайского Нового года.

Теперь TSMC постепенно наращивает мощности, а инсайдеры прогнозируют, что поставки новых видеокарт вскоре «станут абсурдно большими».

Официального подтверждения этой версии от NVIDIA пока нет.