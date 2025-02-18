NVIDIA нашла способ решить дефицит с видеокартами

По данным инсайдера @Zed__Wang, NVIDIA планирует использовать избыточные серверные чипы B200 для выпуска дополнительных видеокарт RTX 5090.

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Эти чипы основаны на архитектуре GB100, которая лежит в основе графического процессора GB202, используемого в RTX 5090.

Причина такого решения — снижение спроса на серверные ускорители, что привело к избытку компонентов. Теперь эти чипы могут получить «вторую жизнь» в составе игровых видеокарт.

Поставки новых партий RTX 5090 ожидаются уже через месяц. Вместе с ними на рынок выйдут RTX 5070 Ti и RTX 5070, а также конкуренты от AMD — Radeon RX 9070 XT и RX 9070.

Однако эксперты предупреждают, что прежде чем покупать новые видеокарты, стоит дождаться официального решения NVIDIA по проблеме плавящихся кабелей.

Анализ показал, что причиной может быть аппаратный дефект, связанный с отсутствием некоторых компонентов для равномерного распределения нагрузки.