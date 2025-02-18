Почти половина Steam-игроков даже не думают переходить на Windows 11

Согласно последнему опросу Steam Hardware Survey, 42.87% пользователей всё ещё используют Windows 10.

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И это несмотря на то, что Microsoft планирует прекратить её поддержку 14 октября 2025 года.

Windows 11 установлена у 53.46% геймеров, но темпы перехода на новую ОС остаются низкими. Основные причины — отсутствие ощутимой выгоды по сравнению с Windows 10 и высокие системные требования.

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© TweakTown

На глобальном уровне, если абстрагироваться от Steam, доля Windows 11 через четыре года после релиза составляет всего 36.6%, тогда как Windows 10 сохраняет 60.33%.

Microsoft продолжает активно продвигать обновление, но, судя по результатам опроса, значительная часть аудитории не спешит менять привычную систему.