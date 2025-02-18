Что известно о сиквеле Death Stranding

Игра Death Stranding 2, 2025 год: что известно о сиквеле фантастического экшна Хидео Кодзимы
В 2025 году состоится релиз второй части приключенческой игры Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы. К роли главного героя — курьера Сэма, который помогает связываться жителям поселений постапокалиптического мира — вернется звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус. «Лента.ру» рассказывает, что известно об игре Death Stranding 2: On the Beach — дата выхода, сюжет, геймплей и персонажи.
Дата выхода
О том, что приключенческий экшн Death Stranding получит продолжение, стало известно спустя три года после его релиза — в 2022 году. Сиквел игры под названием Death Stranding 2: On the Beach анонсировали на церемонии The Game Awards 2022.
Релиз игры Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 2025 год. Точная дата выхода пока неизвестна
В ходе специальной презентации Death Stranding 2: On The Beach в сентябре 2024 года геймдизайнер Хидео Кодзима отметил, что дата релиза уже определена, и команда делает все, чтобы уложиться в установленный срок. По его словам, объявить дату выхода не смогли из-за некоторых непредвиденных обстоятельств. Тогда же Кодзима подтвердил, время выхода не переносили — как и планировалось, игра станет доступна в 2025 году.
Поиграть в Death Stranding 2 можно будет на PlayStation 5. Пока неясно, состоится ли релиз игры на ПК, и когда именно это может произойти.
Трейлер
Первый анонсирующий трейлер игры представили на церемонии The Game Awards 8 декабря 2022-го. 1 февраля 2024 года на презентации State of Play показали геймплейный трейлер, который длился более 9 минут.
В начале февраля 2025 года стало известно, что Хидео Кодзима занят работой над очередным трейлером. В своих соцсетях геймдизайнер написал, что впервые в этом году приступил к монтажу. Кодзима самостоятельно делает ролики ко всем своим видеоиграм, поэтому в сети предположили, что сейчас он занят работой над очередным трейлером для Death Stranding 2.
На эту мысль их натолкнул напиток Chocola BB Royal 2, который Кодзима держит в руке на одной из фотографий. Дело в том, что во вселенной игры аббревиатуру BB используют для обозначения Бридж-Бэби (Bridge Baby). В мире Death Stranding так называют недоношенных младенцев, которых вынимают из утробы матери и помещают в специальные емкости. Люди носят их с собой во время путешествий, потому что эти дети могут указывать на существ с того света, а значит, предупреждать об опасности.
Сюжет
Судя по трейлерам, сиквел расскажет о событиях, которые произошли через некоторое время после финала первой части Death Stranding.
Геймеры вновь смогут сыграть за бессмертного курьера Сэма Бриджеса — он отправится в очередное путешествие, чтобы спасти от вымирания жителей постапокалиптического мира
Несмотря на окончание первой игры, в котором глобальный кризис человечества удалось предотвратить, людям вновь грозит опасность. Чтобы не допустить катастрофы, необходимо развивать хиральную сеть, то есть продвинутую модель интернета, которая объединяет разные поселения и позволяет моментально передавать данные любого объема.
При этом приключения Сэма будут сосредоточены не только в Соединенных Городах Америки. В какой-то момент главному герою предстоит отправиться в Мексику.
Возможно, стран, которые придется посетить курьеру, будет больше. На это намекает название корабля, который позволяет путешествовать через смолу между материальным миром и потусторонним Берегом — «Магеллан». Судно получило свое имя в честь мореплавателя Фернана Магеллана, который среди прочего прославился открытием побережья Южной Америки.
Также известно, что в организации «Бриджес» многое изменилось после ухода Сэма. Например, вместо живых курьеров доставку взяли на себя роботы, а за управление хиральной сетью теперь отвечают СГА.
Несмотря на то что сюжет Death Stranding 2 продолжит историю первой части, игра не будет сиквелом в прямом смысле слова.
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Геймплей
Из трейлеров ясно, что основа игрового процесса в сиквеле не изменится. Сэму вновь предстоит пробираться по сложным маршрутам, чтобы доставить грузы, спасаться от природных катаклизмов, избегать встречи с Тварями и защищаться от врагов (в том числе вооруженных роботов, которых в первой части не было).
Чаще всего главный герой будет передвигаться пешком. При этом в игре появятся новые виды транспорта — грузовик и мотоцикл.
На борту «Магеллана» Сэм сможет принимать душ, выбирать оружие и отдыхать в своей каюте. А еще — смотреть музыкальные клипы
Геймеров ждут новые климатические зоны: в трейлерах показали ледяной водоем, песчаные дюны, саванну и скалы. Разработчики также добавили в сиквел дополнительные фичи, о которых просили игроки, прошедшие первую Death Stranding. В их числе — динамические изменения окружающего мира и смена времени суток.
Сиквел создан на обновленной версии движка Decima — ожидается, что графика станет намного реалистичнее. Функционал игры позволяет делать фото персонажей в движении.
Отличительной фишкой оригинала был асинхронный мультиплеер: когда игрок создавал что-то (например, строил мост), эти предметы появлялись не только у него, но и у других рандомных геймеров. Так создатели подчеркивали центральные темы самой игры — единство и помощь друг другу. Скорее всего, эта же система будет работать и в сиквеле.
Ключевые персонажи
Курьер Сэм
Бессмертный курьер вновь столкнется с трудностями — как глобальными, так и личными. Способность каждый раз возвращаться в реальный мир из потустороннего он получил при рождении, однако считает это скорее проклятьем, а не преимуществом.
В конце первой игры Сэм вместе с Бридж-Бэби (ББ-28) по имени Лу начал новую жизнь. Выполнив свою миссию и обойдя всю Америку, Сэм вытащил девочку из капсулы и стал воспитывать ее как свою дочь.
Внешность Сэму подарил американский актер Норман Ридус, который известен по роли Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы». Во второй части Ридус вновь вернется к этой роли.
Фрэджайл
Еще один персонаж, знакомый фанатам первой игры. Эта девушка возглавляла конкурента компании «Бриджес» — курьерскую службу «Фрэджайл Экспресс», полученную от отца в наследство. Умеет телепортироваться через Берег.
Обманутая Фрэджайл стала причиной гибели множества людей из-за масштабного взрыва в одном из городов СГА. После этих событий она присоединилась к Сэму, чтобы помочь ему объединить Америку. Со временем их пути разошлись, но в сиквеле персонажи снова встретятся.
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Когда девушка находится в убежище вместе с Лу, на них нападают неизвестные. Фрэйджайл удается спастись, но Лу потеряна — о ее судьбе ничего неизвестно.
После этих событий Фрэджайл приглашает Сэма стать частью компании Drawbridge, которая расширяет хиральную сеть по поручению СГА, и присоединиться к экипажу «Магеллана». Главный герой принимает это предложение. Он пытается выяснить, жива ли его приемная дочь и разобраться в ее прошлом — один из приятелей Сэма узнает, что Бридж-Бейби под номером 28 уничтожили задолго до того, как в его жизни появилась Лу.
Судя по всему, Death Stranding 2 расскажет, в чем заключается значимость Лу для вселенной игры
Во второй части игры роль Фрэджайл вновь исполнит французская актриса Леа Сейду, которая запомнилась зрителям по фильмам «Жизнь Адель», «007: Спектр» и «Дюна: Часть вторая».
Хиггс Монаган
Бывший курьер, подставил Фрэджайл и дал ей бомбу, которую девушка, сама того не зная, принесла в город. В конце первой игры герои оставили Хиггса на Берегу, ошибочно решив, что он не сможет вернуться в реальный мир.
Однако антагонист уцелел и даже нашел сторонников, которые разделяют его (пока неизвестные) цели. Сам Хиггс при этом подражает сводной сестре Сэма, которая была руководителем компании «Бриджес» в оригинальной игре: носит маску с ее лицом и называет Сэма братом.
Внешне Хиггс напоминает микс Джокера, Эрика Дрейвена из фильма «Ворон» и участника популярной глэм-рок группы Kiss. Антагонист обладает необычным оружием — оно напоминает электрогитару, на которой надо поиграть, чтобы выстрелить.
К роли Хиггса вернулся актер Трой Бейкер, известный по роли контрабандиста Джеймса из сериала «Одни из нас».
Туморроу
В трейлере показали и новую героиню — девушку, которую извлекли из заполненного смолой кокона. Точной информации о героине нет. Известно лишь, что она обладает тесной связью с Берегом — на это указывают круги, напоминающие следы от присосок осьминога, у нее на руке: из них могут расти иглы.
Фанаты предполагают, что это может быть физическое воплощение души Лу, которая попала на Берег в детстве и по какой-то причине обрела новую, взрослую форму. По другой теории, это воплощение биологической дочери Сэма, которая так и не родилась, так как его беременная жена лишилась жизни.
Сам Хидео Кодзима в интервью назвал Туморроу очень загадочной личностью и отметил, что определить, друг она или враг, сложно. При этом геймдизайнер не стал комментировать теории поклонников о ее происхождении.
Образ героине подарила американская актриса Эль Фаннинг, известная по ролям в фильме «Малефисента» и сериале «Великая».
Помимо этого, в Death Stranding 2 появятся загадочный кибернетический самурай, беременная девушка по имени Рейни, капитан «Магеллана» Тармэн, старый друг Сэма ученый Хартмэн и даже живая марионетка Доллмэн, которую главный герой носит с собой.