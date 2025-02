Что известно о сиквеле Death Stranding

В 2025 году состоится релиз второй части приключенческой игры Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы. К роли главного героя — курьера Сэма, который помогает связываться жителям поселений постапокалиптического мира — вернется звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус. «Лента.ру» рассказывает, что известно об игре Death Stranding 2: On the Beach — дата выхода, сюжет, геймплей и персонажи.

Дата выхода

О том, что приключенческий экшн Death Stranding получит продолжение, стало известно спустя три года после его релиза — в 2022 году. Сиквел игры под названием Death Stranding 2: On the Beach анонсировали на церемонии The Game Awards 2022.

Р е л и з и г р ы D e a t h S t r a n d i n g 2 : O n t h e B e a c h з а п л а н и р о в а н н а 2 0 2 5 г о д . Т о ч н а я д а т а в ы х о д а п о к а н е и з в е с т н а

В ходе специальной презентации Death Stranding 2: On The Beach в сентябре 2024 года геймдизайнер Хидео Кодзима отметил, что дата релиза уже определена, и команда делает все, чтобы уложиться в установленный срок. По его словам, объявить дату выхода не смогли из-за некоторых непредвиденных обстоятельств. Тогда же Кодзима подтвердил, время выхода не переносили — как и планировалось, игра станет доступна в 2025 году.

Поиграть в Death Stranding 2 можно будет на PlayStation 5. Пока неясно, состоится ли релиз игры на ПК, и когда именно это может произойти.

Трейлер

Первый анонсирующий трейлер игры представили на церемонии The Game Awards 8 декабря 2022-го. 1 февраля 2024 года на презентации State of Play показали геймплейный трейлер, который длился более 9 минут.

В начале февраля 2025 года стало известно, что Хидео Кодзима занят работой над очередным трейлером. В своих соцсетях геймдизайнер написал, что впервые в этом году приступил к монтажу. Кодзима самостоятельно делает ролики ко всем своим видеоиграм, поэтому в сети предположили, что сейчас он занят работой над очередным трейлером для Death Stranding 2.

На эту мысль их натолкнул напиток Chocola BB Royal 2, который Кодзима держит в руке на одной из фотографий. Дело в том, что во вселенной игры аббревиатуру BB используют для обозначения Бридж-Бэби (Bridge Baby). В мире Death Stranding так называют недоношенных младенцев, которых вынимают из утробы матери и помещают в специальные емкости. Люди носят их с собой во время путешествий, потому что эти дети могут указывать на существ с того света, а значит, предупреждать об опасности.

Сюжет

Судя по трейлерам, сиквел расскажет о событиях, которые произошли через некоторое время после финала первой части Death Stranding.

Г е й м е р ы в н о в ь с м о г у т с ы г р а т ь з а б е с с м е р т н о г о к у р ь е р а С э м а Б р и д ж е с а — о н о т п р а в и т с я в о ч е р е д н о е п у т е ш е с т в и е , ч т о б ы с п а с т и о т в ы м и р а н и я ж и т е л е й п о с т а п о к а л и п т и ч е с к о г о м и р а

Несмотря на окончание первой игры, в котором глобальный кризис человечества удалось предотвратить, людям вновь грозит опасность. Чтобы не допустить катастрофы, необходимо развивать хиральную сеть, то есть продвинутую модель интернета, которая объединяет разные поселения и позволяет моментально передавать данные любого объема.

При этом приключения Сэма будут сосредоточены не только в Соединенных Городах Америки. В какой-то момент главному герою предстоит отправиться в Мексику.

Возможно, стран, которые придется посетить курьеру, будет больше. На это намекает название корабля, который позволяет путешествовать через смолу между материальным миром и потусторонним Берегом — «Магеллан». Судно получило свое имя в честь мореплавателя Фернана Магеллана, который среди прочего прославился открытием побережья Южной Америки.

Также известно, что в организации «Бриджес» многое изменилось после ухода Сэма. Например, вместо живых курьеров доставку взяли на себя роботы, а за управление хиральной сетью теперь отвечают СГА.

Несмотря на то что сюжет Death Stranding 2 продолжит историю первой части, игра не будет сиквелом в прямом смысле слова.

Г е й м д и з а й н е р Хидео Кодзима пообещал, что вторая часть Death Stranding обязательно вызовет ностальгию у всех фанатов оригинала

Геймплей

Из трейлеров ясно, что основа игрового процесса в сиквеле не изменится. Сэму вновь предстоит пробираться по сложным маршрутам, чтобы доставить грузы, спасаться от природных катаклизмов, избегать встречи с Тварями и защищаться от врагов (в том числе вооруженных роботов, которых в первой части не было).

Чаще всего главный герой будет передвигаться пешком. При этом в игре появятся новые виды транспорта — грузовик и мотоцикл.

Н а б о р т у « М а г е л л а н а » С э м с м о ж е т п р и н и м а т ь д у ш , в ы б и р а т ь о р у ж и е и о т д ы х а т ь в с в о е й к а ю т е . А е щ е — с м о т р е т ь м у з ы к а л ь н ы е к л и п ы

Геймеров ждут новые климатические зоны: в трейлерах показали ледяной водоем, песчаные дюны, саванну и скалы. Разработчики также добавили в сиквел дополнительные фичи, о которых просили игроки, прошедшие первую Death Stranding. В их числе — динамические изменения окружающего мира и смена времени суток.

Сиквел создан на обновленной версии движка Decima — ожидается, что графика станет намного реалистичнее. Функционал игры позволяет делать фото персонажей в движении.

Отличительной фишкой оригинала был асинхронный мультиплеер: когда игрок создавал что-то (например, строил мост), эти предметы появлялись не только у него, но и у других рандомных геймеров. Так создатели подчеркивали центральные темы самой игры — единство и помощь друг другу. Скорее всего, эта же система будет работать и в сиквеле.

Ключевые персонажи

Курьер Сэм

Бессмертный курьер вновь столкнется с трудностями — как глобальными, так и личными. Способность каждый раз возвращаться в реальный мир из потустороннего он получил при рождении, однако считает это скорее проклятьем, а не преимуществом.

В конце первой игры Сэм вместе с Бридж-Бэби (ББ-28) по имени Лу начал новую жизнь. Выполнив свою миссию и обойдя всю Америку, Сэм вытащил девочку из капсулы и стал воспитывать ее как свою дочь.

Внешность Сэму подарил американский актер Норман Ридус, который известен по роли Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы». Во второй части Ридус вновь вернется к этой роли.

Фрэджайл

Еще один персонаж, знакомый фанатам первой игры. Эта девушка возглавляла конкурента компании «Бриджес» — курьерскую службу «Фрэджайл Экспресс», полученную от отца в наследство. Умеет телепортироваться через Берег.

Обманутая Фрэджайл стала причиной гибели множества людей из-за масштабного взрыва в одном из городов СГА. После этих событий она присоединилась к Сэму, чтобы помочь ему объединить Америку. Со временем их пути разошлись, но в сиквеле персонажи снова встретятся.

В н е ш н о с т ь г е р о и н и , к о т о р а я с о с т а р и л а с ь п о с л е п о п а д а н и я п о д т е м п о р а л ь н ы й д о ж д ь , в е р н е т с я к н о р м е — Ф р э д ж а й л в н о в ь в ы г л я д и т н а с в о й в о з р а с т

Когда девушка находится в убежище вместе с Лу, на них нападают неизвестные. Фрэйджайл удается спастись, но Лу потеряна — о ее судьбе ничего неизвестно.

После этих событий Фрэджайл приглашает Сэма стать частью компании Drawbridge, которая расширяет хиральную сеть по поручению СГА, и присоединиться к экипажу «Магеллана». Главный герой принимает это предложение. Он пытается выяснить, жива ли его приемная дочь и разобраться в ее прошлом — один из приятелей Сэма узнает, что Бридж-Бейби под номером 28 уничтожили задолго до того, как в его жизни появилась Лу.

С у д я п о в с е м у , D e a t h S t r a n d i n g 2 р а с с к а ж е т , в ч е м з а к л ю ч а е т с я з н а ч и м о с т ь Л у д л я в с е л е н н о й и г р ы

Во второй части игры роль Фрэджайл вновь исполнит французская актриса Леа Сейду, которая запомнилась зрителям по фильмам «Жизнь Адель», «007: Спектр» и «Дюна: Часть вторая».

Хиггс Монаган

Бывший курьер, подставил Фрэджайл и дал ей бомбу, которую девушка, сама того не зная, принесла в город. В конце первой игры герои оставили Хиггса на Берегу, ошибочно решив, что он не сможет вернуться в реальный мир.

Однако антагонист уцелел и даже нашел сторонников, которые разделяют его (пока неизвестные) цели. Сам Хиггс при этом подражает сводной сестре Сэма, которая была руководителем компании «Бриджес» в оригинальной игре: носит маску с ее лицом и называет Сэма братом.

Внешне Хиггс напоминает микс Джокера, Эрика Дрейвена из фильма «Ворон» и участника популярной глэм-рок группы Kiss. Антагонист обладает необычным оружием — оно напоминает электрогитару, на которой надо поиграть, чтобы выстрелить.

К роли Хиггса вернулся актер Трой Бейкер, известный по роли контрабандиста Джеймса из сериала «Одни из нас».

Туморроу

В трейлере показали и новую героиню — девушку, которую извлекли из заполненного смолой кокона. Точной информации о героине нет. Известно лишь, что она обладает тесной связью с Берегом — на это указывают круги, напоминающие следы от присосок осьминога, у нее на руке: из них могут расти иглы.

Фанаты предполагают, что это может быть физическое воплощение души Лу, которая попала на Берег в детстве и по какой-то причине обрела новую, взрослую форму. По другой теории, это воплощение биологической дочери Сэма, которая так и не родилась, так как его беременная жена лишилась жизни.

Сам Хидео Кодзима в интервью назвал Туморроу очень загадочной личностью и отметил, что определить, друг она или враг, сложно. При этом геймдизайнер не стал комментировать теории поклонников о ее происхождении.

Образ героине подарила американская актриса Эль Фаннинг, известная по ролям в фильме «Малефисента» и сериале «Великая».

Помимо этого, в Death Stranding 2 появятся загадочный кибернетический самурай, беременная девушка по имени Рейни, капитан «Магеллана» Тармэн, старый друг Сэма ученый Хартмэн и даже живая марионетка Доллмэн, которую главный герой носит с собой.